Settanta milioni, questa la richiesta fatta dalla Lazio alle squadre interessate a Sergej Milinkovic-Savic, tra cui c'è l'Inter. Come rivelato da Sky Sport, la cifra chiesta da Lotito per il centrocampista rimane molto elevata: pare perciò difficile una sua partenza in questi ultimi giorni di mercato, anche se la situazione può cambiare da un momento all'altro.