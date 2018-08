Lazio, Milinkovic-Savic resta: smentita l'offerta del PSG

© foto di Federico Gaetano

Dalla Francia hanno lanciato l'indiscrezione di un'offerta del PSG per Sergej Milinkovic-Savic, ma - come riferisce La Gazzetta dello Sport - sia dalla Lazio che dal suo agente Kezman filtrano smentite. Anzi, il club biancoceleste riferisce che se dovessero esserci offerte in extremis sarebbero sicuramente rifiutate, visto che non ci sarebbe la possibilità di rimpiazzare il gigante serbo.