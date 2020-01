© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria sul campo del Brescia: "È bello vincere all'ultimo minuto, ma io preferirei segnare prima. Certo, vincere così dà tanta motivazione per le prossime partite. Difficoltà? Abbiamo giocato un po’ lenti, il Brescia si era messo bene. Abbiamo provato a fare qualche cross, qualche tiro, alla fine è arrivata la rete. Scudetto? Deve rimanere una parola a parte. Guardiamo partita per partita, ci aspetta una gara tosta con il Napoli, ma abbiamo una settimana intera per prepararla".