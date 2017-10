Lazio, Milinkovic-Savic: "Siamo rientrati molli, non è la mentalità giusta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha commentato ai microfoni di Premium Sport la sofferta vittoria della sua squadra sul difficile campo di Bologna: "Abbiamo fatto due gol e siamo entrati negli spogliatoi troppo molli, pensavamo di aver già vinto. Questa non è la giusta mentalità, dobbiamo lavorare su questo. Oggi era importante, siamo in un bel momento, dobbiamo continuare così. Dobbiamo fare ogni allenamento di più e non pensare a quello che succede fuori dal campo. Essere rimasti col gruppo delle prime è importante, adesso recuperiamo e pensiamo al Benevento".