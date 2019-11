© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il giocatore della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato a Rai Sport al termine della vittoria contro il Lecce: “Finalmente sono tornato, speriamo di continuare a segnare anche nella prossima partita. Era importante vincere dopo la sconfitta in Europa League, non era facile ma ce l’abbiamo fatta. Sicuramente puntiamo alla qualificazione in Champions, abbiamo giocato male giovedì, vogliamo arrivare tra le prime quattro. Oggi ho giocato bene, spero di fare altrettanto anche dopo la sosta”.