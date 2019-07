© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Se arriveranno delle proposte indecenti, verranno prese in considerazione. Altrimenti Milinkovic-Savic e la società sono contenti di proseguire insieme". A parlare così è stato il ds della Lazio, Igli Tare, ma in realtà - sottolinea Il Messaggero - il club sa benissimo che il giocatore vuole fare il salto altrove, ma non ci sta a scendere sotto certe pretese.

Dal PSG nessuna offerta - La Lazio vuole almeno 80 milioni - si legge - per questo sembra essersi tirata indietro per il momento la Juve. E dal Paris Saint-Germain ancora sono attese offerte. Tare le aspetta per muoversi a centrocampo poi su altre piste.