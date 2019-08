Alla fine potrebbe anche rinnovare il contratto. Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, per il centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic si potranno aprire le porte del rinnovo del contratto con la Lazio in caso di fumata nera circa il suo trasferimento al Manchester United in questa finestra di calciomercato.

La pista legata ai red devils è destinata a scemare definitivamente nelle prossime ore e se nelle prossime settimane non si faranno avanti altre società ecco che, a quel punto, Claudio Lotito potrebbe sottoporre al giocatore un rinnovo del contratto con ritocco dell'ingaggio: attualmente, Milinkovic guadagna tre milioni di euro a stagione.