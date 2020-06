Lazio, Milinkovic suona la carica: "Abbiamo il dovere di provarci a qualunque costo"

Milinkovic torna a vestire i panni del sergente e suona la carica a nove giorni dalla ritorno in campo della Lazio (mercoledì 24 giugno, ore 21.45, in casa dell'Atalanta). “Sono arrivati nuovi ordini dall’alto. Abbiamo il dovere di provarci. A qualunque costo", ha scritto il centrocampista serbo su Instagram - dopo l'allenamento odierno - sotto a un video in cui viene ripercorsa la strada fatta dai biancocelesti in questa stagione.