Lazio, Milinkovic tentenna sul PSG. Il serbo preferisce la Juve o il Real

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic tentenna e aspetta l'asta. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, nonostante la Lazio sia molto vicina a un accordo con il PSG, e anche il suo agente Kezman abbia un'intesa di massima, il serbo non pare ancora convinto di accettare la destinazione parigina.

SMS alla Juve. Il centrocampista aspetta i bianconeri: rispetto al PSG, Sergej preferirebbe infatti rimanere in Serie A, alla Juve con cui è in parola da ormai un mese. Il problema è che Lotito non intende abbassare le proprie richieste. E alla finestra resta il Real Madrid: anche in questo caso, destinazione che Milinkovic preferirebbe al PSG tifando per le merengues da quando era bambino.