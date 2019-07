© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giorni decisivi per il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo della Lazio è l'obiettivo numero uno del Manchester United per sostituire Paul Pogba, in partenza per Madrid, e il suo agente Mateja Kezman sta lavorando da qualche settimana con i Red Devils per portare poi a Lotito l'offerta giusta, vicina ai 100 milioni di euro.

Occhio al PSG - Lo United ritiene comunque troppo alta la richiesta della Lazio ma con il Paris Saint Germain che continua a seguire il centrocampista biancoceleste si potrebbe aprire un'asta che farebbe contenta la Lazio. A riportarlo è Il Messaggero.