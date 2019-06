Lazio, Milinkovic via con un'offerta da 100 mln. Lui vuole la Juventus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic è sul mercato. A differenza di quanto accaduto al termine delle scorse stagioni, la Lazio questa estate è disposta a vendere il centrocampista serbo qualora dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni di euro.

Milinkovic preferisce la Juventus - Classe '95, l'ex Genk ha estimatori in tutta Europa ma lui vorrebbe restare in Italia e, nello specifico, trasferirsi alla Juventus: è lui la grande alternativa a Paul Pogba, prima opzione per rinforzare il centrocampo di Fabio Paratici.