Lazio, Milinkovic via solo per 100 milioni: altrimenti arriverà un altro rinnovo

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere al Paris Saint Germain o al Manchester United. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Claudio Lotito non lo cederà però per meno di 100 milioni di euro e nel caso in cui non dovesse arrivare un'offerta simile il serbo potrebbe anche rinnovare ancora il suo contratto con i biancocelesti, con il suo ingaggio che potrebbe superare i 3,5 milioni a stagione.