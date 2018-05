Lazio, Militao bloccato dai dubbi sul cartellino ma l'ipotesi resta viva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio continua a seguire con interesse il giovane difensore del San Paolo Militao, potenziale campione seguito anche da club di Premier come Chelsea e Manchester City. I biancocelesti si erano mossi per primi, ma la solita incertezza tra agenti e titolarità del cartellino hanno portato a una brusca frenata che però non ha esaurito la possibilità, per Tare, di superare le concorrenti per il talentuoso centrale brasiliano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.