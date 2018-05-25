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Serie A

Lazio, Militao si allontana. Ci sono Chelsea e City

25.05.2018 23:30 di Luca Bargellini  Twitter:    articolo letto 3559 volte
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembra essere già prossima al tramonto l'ipotesi che la Lazio riesca a strappare Eder Militao, centrale difensivo classe 1998, al San Paolo. Alla base di questa brusca frenata, si legge su LaLazioSiamoNoi.it, ci sarebbe la folta concorrenza di top club europei sul giocatore: oltre a Juve e Roma su Militao sarebbero piombate con forza anche Manchester City e Chelsea, con Porto, Borussia Dortmund e Fenerbahçe alla finestra in attesa di capire l'evolversi della vicenda.
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