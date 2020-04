Lazio, miniera Luiz Felipe: dalla Serie D alla corte da parte del Barcellona

Luiz Felipe è passato in pochissimo tempo dal giocare in un minuscolo club della Serie D brasiliana, l'Ituano, alla ribalta del calcio europeo grazie alla Lazio. Adesso il calciatore è finito tra i potenziali nomi per rinforzare la difesa del Barcellona, che lo segue da qualche mese e che sarebbe disposta a versare un bel pacchetto di milioni nelle casse di Lotito per il classe '97, pagato meno di un milione dal ds Tare nel 2016. I biancocelesti in realtà hanno iniziato a trattare il rinnovo dell'accordo in scadenza nel 2022, magari con l'inserimento di una clausola che non gli tarpi le ali in caso di assalto dei catalani, ma la trattativa è tutt'altro che semplice. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.