Lazio, missione compiuta. Ora sperare non serve più

Col successo sul Parma, che mette a frutto gli stop di Torino, Atalanta e Roma, alla Lazio non serve più sperare: è tutto nelle mani della squadra di Simone Inzaghi, che ha saputo metabolizzare al meglio il deludente pareggio contro la Fiorentina e sommergere di gol il malcapitato avversario ducale, riportandosi a 2 punti di distacco dalla Roma (virtualmente +1 con un successo nel recupero contro l'Udinese), 5 dall'Inter (2 virtuali) e 6 dal Milan (3 virtuali). Con il Derby della Madonnina di stasera, i biancocelesti guadagneranno terreno su almeno un'altra contendente, in caso di pareggio su entrambe.

Una giornata insperatamente positiva insomma per la formazione capitolina, che finalmente è padrona del proprio destino. Vincendo nel recupero e ottenendo risultati almeno allineati a quelli delle contendenti, "basterebbe" un successo in uno degli scontri diretti con Inter (prossima gara) o Milan (13 aprile) i biancocelesti avrebbero finalmente raggiunto l'obiettivo mancato l'anno scorso. Con 11 partite ancora da giocare fare certi conti può sembrare assurdo, ma la consapevolezza di non dover guardare agli altri campi per ottenere i risultati programmati, può fare tutta la differenza del mondo.