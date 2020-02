Lazio, missione compiuta. Parma piegato da Caicedo, Juve a -1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Basta un gol di Caicedo nei primi 45' alla Lazio per avere ragione di un Parma combattivo ma che non riesce a essere concreto in area avversaria. I biancocelesti giocano una delle peggiori partite dell'ultimo periodo, ma nella ripresa difendono con ordine il vantaggio maturato e nonostante un paio di episodi dubbi in area ospite, portano a casa tre punti che significano sorpasso all'Inter (impegnata a breve nel derby) e un solo punto di distanza rispetto alla Juventus.

Primo squillo della gara firmato Parma: Kurtic da calcio piazzato colpisce forte e ad aggirare la barriera, Strakosha devia in corner per non rischiare nulla. Lazio che invece sa rendersi pericolosa in ripartenza: un paio di affondi di Jony e una bella intuizione di Parolo mandano al tiro Caicedo e Luis Alberto, ma entrambe le conclusioni non danno alcun pensiero a Colombi. Biancocelesti che fanno molto fatica ad entrare nel densissimo schieramento difensivo di casa, così la palla ce l'ha quasi sempre il Parma, il quale però fatica ad innescare le punte e difetta in particolare nell'ultimo passaggio. Ma è proprio l'ultima occasione del primo tempo a premiare gli ospiti: cross di Marusic da destra, Immobile anticipa Iacoponi e con un rimpallo serve a Caicedo un pallone solo da buttare alle spalle di Colombi. Vantaggio fortunoso per i biancocelesti, che sbloccano così una sfida molto pericolosa.

Ripresa che si apre con una doppia occasione per il Parma, che spinge con Caprari: l'ex Samp impegna Strakosha di testa e di piede, ma l'occasione migliore capita sul sinistro di Gagliolo, murato però da Luiz Felipe con una scivolata "alla disperata". D'Aversa si gioca la carta Kulusevski, Inzaghi risponde col recuperato Correa, esce proprio l'autore del gol che sta decidendo la sfida. Ancora e solo Parma a metà ripresa: Kucka chiama Strakosha alla respinta con un destro violento, sulla ribattuta si fionda Gagliolo che non è però preciso. Si fa vedere anche la Lazio con un bel contropiede che Immobile conclude altissimo, restiutendo così il pallino del gioco ai padroni di casa. L'ingresso in campo dell'argentino è un aiuto importarte per i biancocelesti, che si rendono anche pericolosi con un paio di ripartenze. Finale all'arrembaggio per i ducali, che non impegnano però più Strakosha e devono arrendersi alla sconfitta.