Lazio, mistero Luis Alberto: un mal di pancia che arriva da lontano

All'interno dello spogliatoio della Lazio, il caso legato a Luis Alberto inizia a preoccupare e non poco. Inzaghi voleva dargli la scossa lasciandolo in panchina a Udine ma il risultato non si è visto e anzi, ieri il giocatore spagnolo ha disertato l'allenamento per un problema non meglio specificato che lo ha costretto ad allenarsi a parte. C'è chi dice che il malumore nasca dal mancato ritorno in patria e dal no della Lazio al Siviglia che gli è costato circa 4 milioni netti a stagione di accordo. Per questo motivo ha chiesto con forza di rinnovare con i biancocelesti per arrivare a guadagnare quanto Immobile e Milinkovic-Savic, ma ancora non sono arrivati accordi. La Lazio giura che nonostante il suo momento no, il rinnovo arriverà entro Natale ma il muso lungo è più che evidente e una soluzione andrà trovata al più presto per non perdere uno degli uomini che l'anno scorso avevano trascinato in alto la squadra di Lotito. A riportarlo è Il Messaggero.