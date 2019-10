Lazio, monopolio Milinkovic: con i numeri primeggia nella rosa di Inzaghi

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Ciro Immobile è stato tra i protagonisti indiscussi del pirotecnico pareggio tra Lazio e Atalanta, ma in casa biancoceleste - sottolinea Il Messaggero - Simone Inzaghi si gode anche i numeri di Milinkovic-Savic. L'unico della Lazio a scendere dall'inizio veramente in campo contro i nerazzurri di Gasperini.

Che numeri! - Non è un caso, infatti, che i suoi numeri siano quasi un monopolio: appaia Immobile e Acerbi rispettivamente in occasioni create (3) e duelli aerei vinti (5), è il migliore per tocchi di palla (77), velocità media (7,9 km/h), duelli totali vinti (10) e disimpegni (4). Sotto porta l'Atalanta era la sua vittima preferita. Stavolta Sergej non è riuscito a trovare la rete per la quinta volta, ma dai suoi piedi è partita ogni iniziativa. In attesa di Luis Alberto, un fantasma contro l'Atalanta.