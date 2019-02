Lazio, Morrison: "Cerco di ricostruire me stesso. In Svezia per vincere"

© foto di Federico Gaetano

Ravel Morrison, attaccante della Lazio, è alla ricerca di una nuova opportunità. Il futuro del classe '93 sarà all'Östersunds FK: "Sto cercando di ricostruire me stesso. In questa stagione non ho avuto spazio alla Lazio. Ho continuato ad allenarmi e adesso ho bisogno di partite. Vengo in Svezia per vincere e assicurarmi che la squadra arrivi tra le prime tre del campionato. Basandomi su quanto ho visto, penso che sia possibile", ha dichiarato ai media locali, intercettato dopo il primo allenamento a Marbella, sede di ritiro del club svedese.