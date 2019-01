© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manca solo l'ufficialità per il passaggio di Alessandro Murgia dalla Lazio alla SPAL. Dalle pagine de LaLazioSiamoNoi arrivano i dettagli dell'operazione con il centrocampista che approda alla società estense in prestito oneroso per 18 mesi, condizionato dalla salvezza del club emiliano.