© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Possibile futuro lontano dalla Lazio per Alessandro Murgia. Il giovane centrocampista sta trovando pochissimo spazio in biancoceleste ed essendo chiuso da Leiva, Badelj e Cataldi potrebbe andare altrove per giocare con più continuità e poi far ritorno nella Capitale nella prossima stagione. A riportarlo è Tuttosport.