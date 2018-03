Lazio, Murgia polemico: "Difficile accettare episodi così evidenti"

Fonte: www.lalaziosiamonoi.it

A due giorni dalla sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev, il centrocampista della Lazio Alessandro Murgia ha fatto il punto, ai microfoni di Lazio Style Channel: "Dobbiamo essere concentrati, manca ancora abbastanza. Serve motivazione e cattiveria agonistica per guardare alla prossime partite con positività. Gli episodi hanno provocato rabbia che dobbiamo essere bravi a riportare sul campo per restare concentrati sui nostri obiettivi. È difficile accettare episodi tanto chiari, ma siamo giocatori e dobbiamo dare il meglio. Gli arbitri fanno le loro scelte, noi dobbiamo pensare solo ad ottenere i risultati. Il mister sotto il punto di vista motivazionale è tra i migliori in Serie A. Io ho visto la sua crescita ed è fantastico: ci dà grande carica, dobbiamo essere squadra e lavorare verso i nostri obiettivi. Siamo un gruppo fantastico e anche la società ci sta aiutando, dobbiamo remare dalla stessa parte".

Come passare il turno.

"A Kiev servirà una gara intensa, di lucidità e concentrazione. In Europa basta un attimo e ti fanno male: saremo aggressivi, vogliamo portare a casa la qualificazione. Sarà un campo difficile e farà molto freddo, ma prepareremo la sfida al meglio per ottenere un risultato positivo".

Gli obiettivi.

"L'Europa è una competizione difficile, anche a livello di ritmi e fisicità. Sono molto orgoglioso dello spazio che sto avendo, davanti ho giocatori molto importanti e io cerco di dare il mio contributo. Sono a completa disposizione e contento ogni volta che posso scendere in campo".