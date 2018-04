Lazio, Murgia: "Siamo stati bravi a tenere alta l’attenzione"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista della Lazio Alessandro Murgia ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel del successo contro l'Udinese: "Nel secondo tempo Oddo ha messo tanta gente davanti, volevano a tutti i costi un risultato positivo. Siamo stati bravi a tenere alta l’attenzione, quando sono entrato ho cercato di fare quello di cui aveva bisogno la squadra. Sono contento per la mia prestazione ma quello che conta è la vittoria, prima di tutto viene il gruppo. Ogni vittoria adesso è oro, siamo al rush finale, ogni partita può essere determinante. Ora ci aspetta una partita contro il Salisburgo molto difficile, ci aspettiamo una gara intensa - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Ora torneremo a Roma per recuperare le forze e affrontare al meglio la partita di giovedì. Le squadre mature fanno così, pensano partita dopo partita. Oggi siamo stati concentrati e umili, siamo contenti e ci godiamo questa vittoria. Se preferirei giocare con Salisburgo o Roma? È una domanda difficile. Il derby è il derby ma dico la prossima, è quella più importante adesso. Abbiamo fatto un cammino importante in Europa, sarebbe sciocco buttare tutto all’aria per pensare al derby. Ora testa al Salisburgo, poi penseremo al derby. Il finale di partita? Ottenere la vittoria con sacrificio è sempre bello. Siamo stati compatti, abbiamo sofferto insieme, questo fa la squadra quando subentra la stanchezza".