Lazio, Murgia: "Testa alla Fiorentina, match molto importante"

Protagonista stasera contro il Vitesse, Alessandro Murgia analizza a Lazio Style Radio il match: “Era una partita che serviva a poco, noi però avevamo voglia di fare bene. Il Vitesse è una grande squadra, hanno cambiato modulo poco prima di iniziare. Io e Luis Alberto ci siamo cambiati di ruolo, è un bel segnale. Volevamo la vittoria, ma va bene così. Testa alla Fiorentina, match molto importante. Le grandi squadre hanno giocatori pronti per ogni ruolo. Queste partite servono anche per provare tante cose. Con la concentrazione e la voglia di fare bene si va avanti. La maglia che mi ha regalato Luis Alberto? La tengo da parte, è un regalo importantissimo. Significa tanto, soprattutto il gesto. Non me lo aspettavo. L’amicizia è nata in campo, Luis è fantastico. Può diventare grande e fare bene con la Lazio e con la Spagna. Io in Nazionale? Ringrazio Tare che parla bene di me e ha tanta fiducia. L’azzurro è un sogno, spero di realizzarlo il prima possibile. La Lazio mi può portare in Nazionale, continuerò così a lavorare. Giocando come mezz’ala devi saper fare tutte le fasi. Mi ha aiutato Biglia nella passata stagione, ora Leiva. Rubo consigli in allenamento. I meriti miei ma anche dei compagni”: