Come riportato da Radiosei, è stato ormai definito l’addio in prestito di Alessandro Murgia. Il giocatore andrà in prestito alla SPAL per un anno e mezzo. Il ragazzo ieri si è allenato con i compagni, partirà per Ferrara dopo la partita con la Juventus. Probabile che domani si definisca l’operazione.