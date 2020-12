Lazio, Muriqi è un bomber troppo di scorta e la Champions porta nuovi costi per il suo acquisto

vedi letture

Il passaggio del turno in Champions League non porta alla Lazio solo benefici ma anche alcuni costi, come il milione di euro previsto come bonus da versare al Fenerbahce legato all'acquisto di Muriqi. Un esborso a fronte di 125 minuti giocati in Europa e 293' totali. Entro 20 giorni dovranno essere versati altri 4 milioni abbondanti dei 17,5 di parte fissa trattati con i turchi per portarlo in biancoceleste. Seconda rata che Lotito vorrebbe spostare a gennaio ma che così facendo, comporterebbe fino al 18% di interessi. Un bomber "troppo di scorta" secondo Il Messaggero, con l'attaccante che ieri si è rivisto ad allenarsi a Formello ma che non sarà disponibile contro il Verona con Immobile che prenderà fiato in favore di Caicedo e non del bomber turco.