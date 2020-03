Lazio, Muriqi resta tra le idee alternative per l'attacco. La valutazione supera i 20 milioni

vedi letture

Olivier Giroud è il grande sogno per l’attacco della Lazio per la prossima stagione. Ma se dovesse saltare - riporta il Corriere dello Sport - il club biancoceleste riprenderebbe in considerazione Vedat Muriqi, classe 1994, centravanti kosovaro del Fenerbahçe. Hanno pensato a lui anche Manchester United e Tottenham. Nel campionato turco ha segnato 13 gol in 23 presenze, ha servito anche 5 assist. La Lazio segue l’attaccante 26enne da mesi, ed oggi ha una valutazione che supera i 20 milioni. Ha un contratto fino al 2023, è blindato dai turchi, che puntano a cederlo a grosse cifre (proveranno a scatenare un’asta di mercato).