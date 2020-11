Lazio, Muriqi stupisce con due gol in nazionale: una buona notizia in attesa di Immobile

vedi letture

Freme per riabbracciare Immobile, la Lazio, che intanto si gode le prestazioni di Muriqi con la Nazionale. Dopo le prime apparizioni poco convincenti con l'aquila sul petto, il centravanti ex Fenerbahce ha ritrovato fiducia, condizione e gol con la maglia del Kosovo. Due sono state le reti segnate dal 26enne nelle ultime due gare giocate con la propria selezione. Una su rigore in amichevole contro l'Albania, l'altra domenica sera con la Slovenia: interno sinistro di prima intenzione in diagonale. In entrambi i casi non hanno portato alcun punto, i suoi gol, perché sono arrivate due sconfitte per 2-1, ma sono di vitale importanza per Muriqi. Mercoledì affronterà la Moldavia, cercando il tris di marcature, per poi ripresentarsi a Formello il giorno seguente e dare una sterzata alla sua avventura in biancoceleste, che è soltanto all'inizio. "Mi serve tempo e arriveranno anche i miei gol", ha detto nei giorni scorsi. Tare lo ha voluto fortemente e ci crede tanto. Ora starà a lui dimostrare il suo valore nelle prossime partite, in cui ancora non si hanno certezze sull'eventuale presenza di Immobile.

Erano sicuri che Ciro potesse giocare domenica scorsa contro la Juventus, a Formello. Ora faranno di tutto per avere il via libera dalla Asl per poterlo schierare sabato contro il Crotone o al massimo in Champions con lo Zenit. Sono giorni decisivi per il centravanti azzurro, infastidito e incredulo per grande situazione di incertezza che sta vivendo. I tamponi a cui si è sottoposto ultimamente hanno dato esito incerto: alcuni sono risultati negativi altri hanno evidenziato la positività soltanto al gene "N": è il motivo per cui la Uefa lo ha bloccato e per cui ha saltato il big match contro Ronaldo. La Lazio conta di recuperarlo in vista dei prossimi impegni - tanti, importanti e ravvicinati - ma bisognerà seguire gli sviluppi quotidiani. Inoltre nei prossimi giorni Immobile, così come altri suoi compagni biancocelesti, sarà chiamato anche dalla procura federale: gli ispettori vogliono capire anche dai calciatori se a Formello siano state rispettate le misure anti Covid.