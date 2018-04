Lazio, Nani: "Champions? Concentriamoci su di noi"

© foto di Federico Gaetano

Nani, dopo il successo contro la Sampdoria, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in mixed zone: "In questo momento è importante fare bene il nostro lavoro, approcciando a ogni partita come una finale. Abbiamo l'obiettivo di arrivare in Champions e per questo dobbiamo vincerle tutte. La squadra ha giocato bene, dobbiamo continuare così. Dobbiamo concentrarci solo su di noi: vincendole tutte, il nostro obiettivo sarà possibile. Ogni partita è difficile, ma dobbiamo crederci perché siamo in un buon momento. Lazio più forte di Roma e Inter? Sì, come gioco e come squadra. Penso ci sia un grande rispetto per Roma e Inter, ma secondo me la Lazio è più forte. Futuro? Penso a lavorare. Abbiamo altre quattro partite, penso a lavorare sempre alla stessa maniera. A fine stagione si vedrà cosa fare della mia vita" sottolinea Lalaziosiamonoi.it.