Lazio, Nani non ha convinto. Riscatto complicato, ma ora c'è il campo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luis Nani difficilmente sarà ancora in forza alla Lazio bella prossima stagione: il riscatto di dieci milioni fissato a suo tempo con il Valencia è ritenuto troppo oneroso per un giocatore che si è dimostrato un ottimo professionista ma che non ha dato quel quid in più che Inzaghi cercava. Stando a quanto riferito da Sky però, con il ko di Immobile il portoghese avrà modo di sovvertire il pronostico e convincere Inzaghi e club a confermarlo.