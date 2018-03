Lazio, Nani non verrà riscattato: avventura biancoceleste ai titoli di coda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'avventura di Luis Nani alla Lazio è già ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il portoghese, che non ha convinto alla sua prima stagione in Serie A, non verrà infatti riscattato dai biancocelesti, a meno che non arrivi un netto cambio di passo nelle ultime nove giornate di campionato.