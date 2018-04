Lazio, Nani: "Stagione di gran livello, ce l'abbiamo messa tutta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo contro la Sampdoria, Nani ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "La nostra squadra ha fatto una bella partita oggi. Siamo di nuovo nella forma migliore e abbiamo grandi possibilità di centrare il nostro obiettivo - evidenzia Lalaziosiamonoi.it -. Sappiamo che non è facile, dobbiamo affrontare ancora squadre forti, ma siamo fiduciosi. La partita di Firenze è stata ricca di euforia, la squadra è riuscita a dare una bella risposta. Tutto ciò che stiamo raccogliendo è frutto di una stagione di gran livello, ce l’abbiamo messa tutta partita dopo partita. Adesso abbiamo la possibilità di rifiatare prima del match contro il Torino e questo è importante per tutti noi. Abbiamo affrontato tante partite e adesso è fondamentale ricaricare le energie. Non è semplice abituarsi al calcio italiano, ma sono molto soddisfatto del mio percorso, ho avuto l’onore di lavorare con grandissimi giocatori e con uno staff veramente valido. Avrei voluto giocare di più, ma sono contento. L’essenziale è aver creato dei rapporti con tutto l’ambiente Lazio".