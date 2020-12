Lazio-Napoli, i convocati di Gattuso: si rivede Llorente a causa dell'emergenza in attacco

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani tra il suo Napoli e la Lazio all'Olimpico. A causa dell'emergenza in attacco (Osimhen e Mertens infortunati, Insigne squalificato) si rivede Fernando Llorente, fin qui mai in campo in questa stagione e con più di un piede fuori dal progetto. Ecco l'elenco completo.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Llorente.