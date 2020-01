Lazio-Napoli, i voti ai tecnici - Inzaghi batte Eriksson, Gattuso incolpevole

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora una vittoria, ancora grazie a una rete nel finale. La Lazio continua a volare e batte anche il Napoli al termine di una sfida tesa ed equilibrata, decisa da un episodio: l'errore di Ospina spiana la strada a Ciro Immobile, che firma il suo ventesimo gol stagionale e porta i biancocelesti a sole tre lunghezze dalla vetta della classifica, occupata da Inter e Juventus.

Simone Inzaghi 6,5 - L'assenza di Correa è pesante nell'economia di una squadra che vuole essere letale negli ultimi 20-25 metri. La Lazio trova pochi sbocchi e non riesce quasi mai a creare pericoli seri dalle parti di Ospina. Nella ripresa prova a cambiare qualcosa togliendo Caicedo e avanzando il raggio d'azione di Milinkovic-Savic; una mossa che non è decisiva, ma alla fine la vittoria arriva lo stesso grazie al pasticcio del portiere colombiano. È la decima consecutiva, un record assoluto per il club. Superata la striscia leggendaria di Sven Goran Eriksson nel 1998-99: la maglia indossata stasera è la stessa, non poteva finire diversamente.

Gennaro Gattuso 6 - "La responsabilità di questa sconfitta è anche la mia, perché sono io a chiedere di giocare sempre la palla, anche al portiere". Il mea culpa recitato da Ringhio, seppur senza particolari responsabilità, spiega il motivo della sconfitta, arrivata al termine di una partita che il Napoli ha interpretato bene e che avrebbe potuto anche vincere. Gli episodi non sono stati favorevoli (il palo di Zielinski grida vendetta), ma si sono visti miglioramenti sul piano dell'intensità e della coralità di gioco. Se riuscirà a limitare gli errori individuali, la formazione campana non avrà problemi a riprendersi e a raccogliere punti.