Lazio-Napoli, il gol vittoria è di Immobile: c'è la decisione della Lega

Fonte: lalaziosiamonoi,it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lazio vince contro il Napoli, continua il meraviglioso percorso in campionato ed agguanta il decimo successo consecutivo. Il gol arriva, come di consueto, nella parte finale della partita grazie ad un clamoroso errore del portiere partenopeo Ospina. Ciro Immobile riesce a togliere il pallone dai piedi dell'estremo difensore della compagine azzurra, e calcia in porta. Di Lorenzo tenta di mettere la palla in out ma, alla fine, va in rete. La Lega, sul proprio sito ufficiale, ha considerato il bomber biancocelete il vero marcatore del gol che ha, di fatto, deciso il match. '