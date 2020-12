Lazio-Napoli in salsa andalusa: Luis Alberto contro Fabian, a caccia del riscatto

All'Olimpico oggi sarà biancocelesti contro azzurri, ma il colore predominante a centrocampo sarà il rosso, o il "rojo" per meglio dire. Il duello sulla mediana tra Lazio e Napoli è tutta spagnola, con Luis Alberto e Fabian Ruiz a contendersi la scena. Entrambi provenienti dall'Andalusia, entrambi vogliosi di riscattare questo inizio di stagione non scintillante: un gol a testa in 10 partite di campionato, troppo poco per due talenti del genere.

I motivi del riscatto. Sul numero dieci hanno influito sicuramente i malumori ormai passati, dovuti agli stipendi arretrati, mentre per il numero 8 è più un discorso tattico (difficoltà nell'inserirsi nel centrocampo a due, ndr). Estro puro a servizio degli altri: questo sono i due spagnoli per i loro allenatori. Vedremo chi riuscirà ad incidere di più sotto i riflettori dell'Olimpico. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.