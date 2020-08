Lazio, nessun contatto per il rinnovo di Immobile: al rientro l'incontro con Lotito

Nessuna chiamata, nessun incontro: almeno per il momento. Dopo la magnifica serata di Napoli, quando Immobile ha vinto la Scarpa d'Oro, la classifica marcatori e ha eguagliato il record di Higuain di 36 gol, il centravanti azzurro non ha avuto modo di mettersi a tavolino con il presidente Lotito per parlare del rinnovo (a vita). Ciro ha già prolungato da poco (fino al 2023): la scadenza è lontana e per questo dalla parte della società - oltre alla voglia di blindarlo - non c’è fretta. A Formello tutti ora si godono le vacanze, in attesa di ritrovarsi per il raduno del 20 agosto: dopo la sconfitta del San Paolo c’è stato subito il rompete le righe, con i giocatori che sono partiti per staccare la spina dopo un lungo tour de force.

Immobile non ha perso tempo è tornato per festeggiare nella sua Torre Annunziata, prima di andare il lunedì in barca con la numerosa famiglia. Anche volendo, non ci sarebbero stati margini logistici per discutere di un argomento così importante. Va ricordato che i rapporti tra il cannoniere e Lotito sono ottimi: il bacio, con il caloroso abbraccio, alla cena di fine anno lo testimonia. Lo ha definito sempre come "un figlio del popolo" e su di lui vuole costruire l'immagine della sua Lazio, ora che torna in Champions tredici anni dopo l'ultima volta. "È il faro della squadra, costruiremo intorno a lui", ha spiegato di recente anche il ds Tare.

Dopo una stagione simile, con tante pretendenti alla porta in attesa di un piccolo spiraglio, è lecito che in ballo ci sia un aumento di ingaggio. E la Lazio accontenterà Immobile, per lo meno si troverà un accordo tra domanda e offerta. Al momento prende 2,5 milioni più bonus (è il più pagato, in attesa di David Silva) e dopo la firma potrebbe arrivare a 3,5 complessivi. Quando arriverà, nessuno lo sa. Come detto non c'è fretta, sicuramente a ridosso del ritiro di Auronzo (il 23 c'è la partenza) o direttamente in Veneto (vicino la casa di Lotito a Cortina) il presidente incontrerà lui, così come Inzaghi e Acerbi. Sono tutti in orbita prolungamento, che arriverà a tempo debito per la gioia di tutti. Giocatori, società e soprattutto tifosi.