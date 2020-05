Lazio, nessuna scadenza in vista: Cataldi, Parolo e Lulic hanno già l'accordo

vedi letture

Cataldi fino al 2024, Lulic e Parolo al 2021. Queste dovrebbero essere - a meno di clamorosi colpi di scena - le nuove scadenze dei tre giocatori della Lazio il cui attuale contratto ha come termine il 30 giugno. Con un ampio margine di manovra, già da tempo, la società aveva iniziato i colloqui per capire le volontà delle singole parti, raggiungendo gli accordi che ancora non sono stati ufficializzati. Cataldi già lo scorso luglio, durante il ritiro ad Auronzo, si è accordato per un quinquennale, mentre Parolo e Lulic, vista anche l'età, hanno prolungato di una sola stagione. Tra i tre, il più ostico è stato quello del laterale ex Young Boys, che aveva pensato per questioni di famiglia di tornare in Svizzera, dove tutt'ora sta ultimando la riabilitazione dal doppio intervento alla caviglia di fine febbraio.

Parlando di imminenti scadenze, ci sono anche i prestiti. Sono 14 i giocatori che a fine stagione (da capire se, quando e come finirà) saranno di rientro alla base biancoceleste. Oltre a tanti giovani, spiccano i nomi di Wallace, Badelj, Durmisi e Berisha, rispettivamente al Braga, alla Fiorentina, al Nizza e al Fortuna Dusseldorf. Non rientrano nel progetto tecnico e la Lazio spera che vengano riscattati: difficile capire se le varie società lo faranno, sopratutto dopo l'emergenza da Covid-19 che ha reso tutto più difficile. Chi invece dovrebbe far parte dei piani del club è il '97 Kiyine, preso lo scorso luglio dal Chievo per poco più di 1 milione e girato in prestito alla Salernitana.