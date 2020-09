Lazio, niente Al Shabab per Bastos: la sua cessione blocca il ritorno di Hoedt

Si complica la cessione di Bastos in casa Lazio che dovrebbe dare il via libera al ritorno in rosa di Wesley Hoedt. L'angolano, che ha il contratto in scadenza nel 2021, ha allontanato anche l'opzione Al Shabab, complicando dunque i piani per il completamento della rosa di Inzaghi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.