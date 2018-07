Lazio, niente Caleta-Car: il Siviglia l'ha bloccato per il post-Lenglet

© foto di Federico Gaetano

Con Clement Lenglet che sta per prendere la direzione Barcellona, il Siviglia non si è fatto trovare impreparato e ha già bloccato il suo sostituto. Secondo Muchodeporte, il club andaluso ha già il 'sì' di Duje Caleta-Car (21), centrale del Salisburgo che interessa anche alla Lazio, alla ricerca di un difensore. Anche con gli austriaci un accordo potrebbe essere trovato a breve, per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro.