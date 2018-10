Lazio, niente clausola per Milinkovic-Savic: Liverpool e City in agguato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic s'è legato alla Lazio fino al 2023, come Ciro Immobile. La Gazzetta dello Sport scrive che l'ingaggio del serbo partirà da una base di tre milioni di euro a stagione, con bonus legati ai gol e alla qualificazione in Champions League. Nell'accordo non c'è la clausola rescissoria, quindi il valore del cartellino del calciatore dipenderà soltanto dal rendimento in campo. E ieri dall’Inghilterra sono state rilanciate le attenzioni di Liverpool e Manchester City.