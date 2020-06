Lazio, niente di grave per Milinkovic-Savic ma rimarrà a riposo fino a lunedì

Niente di grave per Sergej Milinkovic-Savic: il problema al ginocchio accusato in queste prime settimane di ripresa dovrebbe risolversi con qualche giorno di riposo. Per questo oggi l'attesa risonanza magnetica è stata annullata, col calciatore che non si è visto a Paideia ed è invece rimasto a riposo. Per lui niente campo almeno fino a lunedì e in ogni caso non verrà rischiato, al pari di Leiva.