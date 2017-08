Lazio, niente Hinteregger: "Escludo categoricamente di lasciare l'Augsburg"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente Lazio per Martin Hinteregger. Il centrale austriaco è intervenuto in prima persona per smorzare le voci di mercato riguardanti il suo futuro: "Ho ricevuto un'offerta dall'Italia, ma non dalla Lazio. Escludo categoricamente di lasciare l'Augsburg". Nell'ultima stagione con la maglia dei tedeschi il difensore ha collezionato 32 presenze, diventando un punto fisso della squadra di Manuel Baum. Il tecnico potrà continuare a contare su Hinteregger: "La sua permanenza qui non è in pericolo - ha dichiarato in conferenza stampa - ma per scongiurare ogni pericolo non vediamo l'ora che arrivi il 1 settembre". Nessun margine per trattare, la Lazio dovrà cercare altrove il sostituto di Hoedt.