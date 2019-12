© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Claudio Lotito non farà nessun acquisto nel corso del mese di gennaio. I cinque punti che separano la Lazio dal vertice della classifica non smuoveranno il patron biancoceleste ad aprire le casse per regalare a Inzaghi quell'esterno sinistro richiesto nelle ultime settimane perché la squadra va già bene così e perché si rischierebbe di svalorizzare alcuni degli investimenti, anche recenti, effettuati in sede di mercato. L'unica possibilità è che venga richiamato a Roma Sofian Kiyine dalla Salernitana, giocatore che può giocare su entrambe le corsie e che sta dimostrando il proprio valore tanto da aver attirato gli occhi interessati dell'Arsenal nella partita contro l'Ascoli. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.