Lazio, niente riposo per Nani: al lavoro per poter debuttare subito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo l'amichevole di ieri contro la Primavera, Simone Inzaghi ha concesso ai suoi due giorni liberi ai giocatori non convocati dalle Nazionali. Sarà un modo per ricaricare le pile per poi tornare in pista in vista della sfida contro il Milan di domenica prossima. Non tutti riposeranno perché oggi e domani a Formello è atteso Luis Nani. Il neo acquisto biancoceleste, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta Sportiva, si allenerà al Fersini per ritrovare la condizione migliore e farsi trovare pronto dal tecnico delle aquile- Il campione lusitano ha fretta di tornare al massimo per bruciare i tempi, debuttare e conquistare la Lazio.