Lazio, niente riscatto per Romulo: l'ex Juventus torna al Genoa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il riscatto di Romulo (32) in casa Lazio sembrava cosa certa, invece il Corriere dello Sport scrive che - a ventiquattro ore dalla scadenza del termine previsto, entro il quale esercitare l'opzione - il destino dell'esterno italo-brasiliano si è capovolto. Romulo tornerà a Genova, difficile se non impossibile che le cose possano cambiare in una giornata.

Niente riscatto. Il club laziale, dunque, non verserà nelle casse del Genoa i due milioni previsti dall'accordo sottoscritto a gennaio. L'ex Juventus e Verona rientrerà al Genoa, per poi decidere quale sarà il suo futuro.