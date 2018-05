Lazio, niente sconti per Milinkovic-Savic. In Italia c'è solo la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lungo focus dedicato a Milinkovic-Savic da parte de La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista della Lazio, vero uomo mercato di questo periodo, ha un contratto fino al 2022 a 1,5 milioni di euro. Anzi, a 1,8 milioni di euro compresi i bonus. Montagne russe, considerando emolumenti e qualità schizzata in cielo proprio in questa annata che lo ha fatto diventare catalizzatore di tutti i migliori zoom dell’Eurocalcio. Anche per questo Lotito cerca di alzare il prezzo (120 milioni, ndr): perché sa che in giro per l’Europa tanti club potrebbero offrire a Sergej il quadruplo. Stando alle parole di Lotito, nessuno in Italia potrebbe acquistarlo, «nemmeno la Juve» ha aggiunto il presidente della Lazio. Eppure il club bianconero, per solidità e prestigio, sarebbe l’unico "partito" in Italia a poterlo mettere in lista. Perché se è vero che al momento lo stesso Marotta può giustamente dire "costa davvero troppo", è altrettanto sensato ricordare quando, uscito dagli uffici della Lega, lo stesso ad bianconero disse "non pagheremo la clausola di Higuain, eccessiva"...