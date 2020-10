Lazio, niente Spezia per Adekanye: andrà in prestito al Cadice con Durmisi

vedi letture

Bobby Adekanye è vicino a lasciare la Lazio. Come riporta lalaziosiamonoi, Inzaghi ha deciso di mandare in prestito il classe ’99. Adekanye, oggi nemmeno in panchina nonostante la convocazione, ha cominciato a cercare una sistemazione. Tramontata l’ipotesi Spezia, si è aperta la pista Cadice: il club neo promosso in Liga, dopo aver definito il prestito di Durmisi, ora punta a concludere anche quello dell’ex Liverpool. Le parti stanno trattando, si cerca l’intesa economica sullo stipendio e sulla formula che comunque dovrebbe essere quella del prestito.