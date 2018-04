Lazio, no a Siviglia e Napoli per Luis Alberto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lotito avrebbe rifiutato due importanti offerte per Luis Alberto. Il patron della Lazio avrebbe infatti opposto un secco rifiuto a Napoli e Siviglia, che – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – avrebbero presentato delle offerte per il giocatore spagnolo intorno ai 30 milioni di euro. Troppo pochi per la società biancoceleste, che ritiene l’attaccante un elemento fondamentale per la squadra di Inzaghi.